Bucchioni: “A Sarri piacerebbe davvero rilanciare la Fiorentina. Ecco cosa chiede”

A seguire vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale di Enzo Bucchioni su tuttomercatoweb. Il tema trattato è il futuro di Maurizio Sarri: “Intermediari sanno che gli piacerebbe davvero rilanciare la Fiorentina. Le sue richieste sono note, vorrebbe trattare direttamente con Rocco Commisso, che dovrebbe tornare a Firenze fra una decina di giorni. L’obiettivo principale è ottenere l’autonomia sulla parte tecnica, compreso il mercato, con un obiettivo concreto a tre anni. Si è fatto anche il nome di Giuntoli per ricomporre la coppia napoletana, ma non resta che aspettare i piani di Commisso che dovrà rilanciare la Fiorentina oggi ancora di più in crisi dopo le dimissioni di Cesare Prandelli e il ritorno forzato di Iachini, che avrà il non semplice compito di salvare la Viola prima possibile”.