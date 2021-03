Ceccarini: “Sarri alla Fiorentina ipotesi viva e concreta”

Il nome di Maurizio Sarri in ottica Fiorentina sembra aver perso quota nelle ultime settimane. Ma Niccolò Ceccarini rilancia la sua candidatura: “Continuo a pensare che l’opzione Fiorentina sia un’ipotesi viva e concreta. Sarri ancora deve decidere il suo futuro in via definitiva. Al momento quindi nulla è ancora deciso, ma credo che i viola restino un’ipotesi da tenere in considerazione” ha detto il giornalista esperto di mercato a Radio Kiss Kiss.

