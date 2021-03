Napoli, De Laurentiis vuole Sarri: avviati i contatti

È Maurizio Sarri il sogno per la panchina del Napoli per la prossima stagione (piace anche alla Fiorentina). Lo scrive chiaramente La Gazzetta dello Sport, che parla così di Rino Gattuso: “Con De Laurentiis, il rapporto è al minimo sindacale, vivono da separati in casa e nessuno dei due ha voglia di alimentare ulteriori polemiche che potrebbero minare la serenità del gruppo. L’ipotesi più probabile è quella dell’addio a fine campionato. Troppi gli attacchi subiti dalla proprietà per decidere diversamente. Resterà il rammarico, in ogni modo, di non aver potuto portare avanti un programma sul quale club e tecnico avevano puntato con entusiasmo. Il presidente ha deciso di avviare un nuovo progetto con un nuovo tecnico. I suoi pensieri sono invasi dall’idea Sarri, con l’ex tecnico ci sono già stati dei contatti e il pressing presidenziale continuerà a essere insistente.