Sarri tra Fiorentina e Napoli-bis. Qualche settimana e poi deciderà

Maurizio Sarri aspetta un progetto per ripartire. Dopo aver declinato le avances del Marsiglia, Calciomercato.com fa il punto sul futuro del tecnico toscano. Una volta finito il contratto con la Juventus, vorrà ripartre dalla sua Figline Valdarno e tornare in campo con un progetto chiaro, in cui possa essere centrale. Già diverse società si sono fatte avanti, su tutte la Fiorentina, che ha mosso i passi più concreti. I viola hanno un posto speciale nel cuore dell’allenatore, visto che sono la squadra per cui faceva il tifo da bambino, e il presidente Commisso sarebbe entusiasta di affidare a lui il nuovo corso. Inoltre ci sarebbe anche l’ipotesi per un suo clamoroso ritorno a Napoli: dopo il divorzio e gli stracci volati al momento del suo passaggio dal Chelsea alla Juve adesso il presidente De Laurentiis ci starebbe ripensando. Ancora qualche settimana di attesa e sarà il momento delle decisioni: il Maestro è pronto a tornare.

