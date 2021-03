La panchina si allunga, ma Cesare Prandelli non potrà ancora contare su tutti gli effettivi al 100% della forma. Come scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico viola recupera Biraghi, mentre Kouamé non è al top. Capitolo a parte lo merita Sofyan Amrabat. Dopo le recenti esclusioni e le voci sugli screzi tra il marocchino e il tecnico viola per le recenti esclusioni, è stato Prandelli in persona a spegnere il caso ma anche a precisare che nessuno deve permettersi di contestare le decisioni dell’allenatore. Riferimento all’ex Verona, che per ragioni fisiche (il persistere del problema alla schiena) anche oggi non sarà titolare. Stesso discorso per Biraghi, a cui verrà preferito nuovamente Venuti.

Ancora Pulgar, torna Castrovilli? I dubbi di Prandelli a centrocampo