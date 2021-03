Ancora Pulgar, torna Castrovilli? I dubbi di Prandelli a centrocampo

In mezzo al campo Cesare Prandelli è orientato a ripartire da Erick Pulgar. Come riporta il Corriere dello Sport – Stadio, contro il Milan ci sarà quasi sicuramente il cileno in cabina di comando, con ai suoi lati Bonaventura e Castrovilli. Il n° 10, dopo la convocazione del ct Mancini, è pronto a riprendersi la maglia da titolare a scapito di Eysseric, pronto eventualmente a far la differenza subentrando dalla panchina. Amrabat, pur convocato, è reduce da un problema alla schiena che lo ha costretto a lavorare in maniera individuale per diversi giorni. Per questo motivo il marocchino partirà dalla panchina.

Un solo ballottaggio, il dubbio sul modulo: sarà difesa a tre o a quattro?