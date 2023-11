Bucchioni: “A Milano per vincere, snodo cruciale. Franchi vicenda assurda”

Stadio Franchi? "C'è un po' di assurdo nell'andare avanti in una scelta difficilmente attuabile. Non si può attribuire a questo governo lo spendere questi soldi, se gli hanno stanziati quelli prima. Questa operazione andava fatta fare ad un privato e liberare le risorse per altre questioni più importanti. Lo stadio di Nervi ha ancora più vincoli, se si fosse potuto radere il suolo il Franchi lo avrebbe costruito Commisso. Questo però non è possibile e bisogna adattarsi alla situazione reale che c'è".

Valutazione al mercato? "In difesa non ti sei rafforzato con Mina, mentre con Arthur in regia sì. Il centrocampo gira meglio, mentre in attacco più o meno siamo lì. L'anno scorso nonostante i balbettii il gioco di Italiano ha portato Cabral e Jovic a segnare 30 goal. Spero che soprattutto Beltran possa crescere e incidere sempre di più".

