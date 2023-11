Insigne è un’idea intrigante. La Fiorentina non sta cercando un attaccante

Il giocatore, 32 anni, dopo meno di due in Mls avrebbe pensato così di tornare in Italia per giocarsi pure la possibilità di ritrovare la Nazionale con Spalletti che lo ha avuto a Napoli, e rigiocarsi così il titolo Europeo conquistato nel 2021.

L’entourage del giocatore sta quindi cercando di mettere in piedi l’operazione-rientro, sia dal punto di vista burocratico che economico. Ci sarebbe la possibilità di liberarsi a zero dal Toronto a gennaio e anche fiscalmente l’operazione potrebbe essere interessante. Stiamo parlando di qualcosa che è più di un’ipotesi. Insigne sembra puntare dritto sull’Italia anche per ragioni familiari, di ambiente, e avrebbe già scartato altre ipotesi più vantaggiose come le offerte arabe.

MA DOVE SI PUO' ANDARE IN ITALIA? — La prima società alla quale si è pensato è stata, ovviamente, la Lazio del suo mentore Sarri. I discorsi sono ancora in piedi, ma le difficoltà non sarebbero poche visto che nel ruolo fra Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, con il giovane grande acquisto Isaksen da valorizzare, c’è parecchia concorrenza. Insigne punta a giocare con continuità, proprio per riproporre la sua candidatura in chiave Nazionale. Ma anche Lotito avrebbe dubbi su un nuovo forte ingaggio da pagare, oltre alla questione tecnica e al ruolo coperto.

In questo giro di orizzonte ecco così spuntare anche la Fiorentina che cerca un esterno sinistro “pronto subito”, uno che conosca bene il campionato italiano e non abbia bisogno di tempi lunghi per l’inserimento. Tatticamente la squadra viola sarebbe perfetta, anche Italiano chiede all’esterno di puntare, ma a volte di venire anche in mezzo al campo. Non sappiamo come stia fisicamente l’ex napoletano, ma dal punto di vista tecnico-tattico, unito alla capacità realizzativa, Insigne potrebbe davvero essere il colpo che fa svoltare la Fiorentina.

Nessun volo pindarico o di fantasia, ovviamente. Queste operazioni vanno valutate molto attentamente, fra i costi delle commissioni, l’ingaggio attorno ai quattro milioni con un contratto per almeno due anni con opzione, trattasi di cifre comunque importanti per un giocatore che nel giugno prossimo compirà 33 anni. L’idea della Fiorentina è di spendere per i giovani, per profili che possono avere un mercato anche in prospettiva, l’unica eccezione è stata fatta a suo tempo per Ribery, ma Rocco era appena sbarcato nel nostro calcio.

Molto dipenderà anche dalle ambizioni della società, o meglio, dal ruolo che potrà rivestire la Fiorentina in questo campionato perchè se la zona Champions fosse ancora alla portata nel mese di gennaio, uno come Insigne (se sta bene) potrebbe fare la differenza.

Fra l’altro proprio nel ruolo di esterno sinistro che è la vera croce di Italiano. Inutile dire che l’allenatore darebbe immediatamente il suo assenso a una operazione del genere, oltre a Nico, lo dicevamo l’altro giorno, gli altri esterni fanno fatica a essere determinanti. A fare gol. Non a caso vi abbiamo anticipato da tempo che la Fioprentina a gennaio cercherà un esterno alto e un centrale difensivo entrambi di piede sinistro e facendo un giro di orizzonte,si fa fatica a individuare un esterno che conosca il nostro campionato e in grado di fare la differenza.

Come detto, gli intermediari sono al lavoro per preparare il terreno a una proposta dettagliata nei minimi particolari da presentare in primis al giocatore e poi alle società interessate.

Per ora non risultano risposte della Fiorentina nè in un senso nè nell’altro, si aspettano eventuali passi in avanti concreti.

Morale? Idea intrigante. Ad oggi idea. Ma teniamo i riflettori accesi.

Per il resto, inutile farsi prendere dalle fregole o dagli scoop dell’Osmannoro. La Fiorentina non cerca un centroavanti (fatevene una ragione) e neanche vuole spendere ora su un esterno destro come letto spesso, visto che Dodò tornerà, Kayode è quasi pronto al rientro, è un talento giovanissimo, e c’è pure Pierozzi ragazzo interessante del vivaio.

In attesa di capire su quali nomi stringerà la società viola per il difensore sinistro (Theate? Kiwior?) e l’esterno sinistro, queste sono ore frenetiche per il recupero mentale e fisico dei nazionali di ritorno fra ieri e oggi. Per ultimi torneranno Nico, Quarta e Mina che ha giocato novanta minuti da capitano della Colombia, ha vinto e sembra andato tutto benissimo. Giocatore recuperato.

LA PARTITA — E’ ovvio che la partita di sabato sarà fondamentale per le ambizioni e forse anche un’occasione contro il Milan senza Leao e Giroud. Vincendo la Fiorentina potrebbe agganciare i rossoneri al terzo posto.

Gara senza pronostico, previsioni difficili dopo la sosta. Italiano ha già in testa una squadra che si discosta poco da Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta e Biraghi; Bonaventura, Arthur, Duncan o Mandragora, Nico, Nzola e Kouamè o Brekalo. Per gli infortunati c’è da registrare il miglioramento di Beltran, se dopo l’allenamento in gruppo di ieri non risentirà dolore al costato, potrebbe andare in panchina. Kayode invece s’è allenato a parte sia martedì che ieri, qui non si tratta di miracoli. L’infortunio alla caviglia è stato molto serio, tornerà solo quando non ci saranno rischi di sorta.

