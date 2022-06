Brovarone: “Prepariamoci ad un mercato senza spese folli. Su Torreira…”

Bernardo Brovarone è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi legati alla Fiorentina, iniziando dall'atteggiamento della società: "Le parole di Commisso sono state chiarissime. Nelle sue parole non vedo un passo indietro, ma un modo per assestarsi e non tirare troppo la corda. Non vedo una Fiorentina interessata a lanciarsi fortemente su un centrocampista in scadenza. La squadra verrà sicuramente rinforzata, ma non con dei debordanti sborsi economici".