VN – Idea Politano, primi sondaggi della Fiorentina

La Fiorentina inizia a pensare a Matteo Politano , la cui avventura al Napoli sembra vicina al capolinea . Una delle tante piste di mercato, ancora in fase embrionale, da monitorare da qui alle prossime settimane. Non è un mistero che con l'addio di Callejon la Fiorentina abbia bisogno anche di un esterno alto (Italiano ne vuole 5), anche se il profilo e il "peso" dell'investimento dipenderà pure dai vari incastri di mercato.

Per il momento Politano è solo un'idea per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il giocatore piace ai viola che hanno avviato i primi sondaggi esplorativi. Può essere una traccia di mercato, anche se al momento la pista non è calda e le priorità della Fiorentina sono altre. Sul giocatore si registra un timido interesse anche della Roma e, soprattutto, il pressing del Valencia su input di Gattuso che lo conosce bene e vorrebbe allenarlo nuovamente.