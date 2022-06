VN – Grillitsch, rimane l’ottimismo: c’è la volontà di chiudere

La fumata bianca non è ancora arrivata, nonostante i contatti e gli incontri nei giorni scorsi. Ma rimane l'ottimismo delle parti sull'affare Florian Grillitsch. Il viaggio del suo procuratore a Firenze è un segnale importante sul gradimento totale del giocatore per la destinazione Fiorentina anche se per arrivare all'accordo ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, c'è ancora la volontà comune di chiudere positivamente l'accordo. Le parti restano in contatto costante. Ricordiamo che il centrocampista arriverebbe a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Hoffenheim. (LA SCHEDA)