Brocchi: “Italiano? Ha creato una mentalità che alla lunga ti porta a vincere”

PARLA IL DOPPIO EX

"Sarà un turno di campionato interessante. Bisognerà vedere in che condizioni ci arriveranno le squadre. Milan-Fiorentina è una partita importante, può significare tanto dal punto di vista delle ambizioni. Quando una squadra si vuol giocare tanto il posizionamento finale passa anche attraverso queste partite. Infortuni Milan? Un allenatore si preoccupa in particolar modo perché diventa difficile cambiare la partita a gara in corso. Italiano lo apprezzo tantissimo, penso che sia un tecnico moderno e che ha un'identità chiara e riconosciuta. Quando ho sentito critiche nei suoi confronti non le ho comprese, lui ha una sua mentalità. Un allenatore che crea una mentalità di un certo tipo alla lunga vince, la Fiorentina è una squadra bella da vedere e Vincenzo merita solo complimenti. Lopez e Duncan hanno giocato un certo tipo di calcio e capiscono Italiano. Bonaventura? E difficile spendere parole migliori rispetto a quelle già sentite. Non è vero che è come il vino e più invecchia migliora, vi assicuro che era buono anche prima. I giocatori bravi e intelligenti sanno adattarsi sempre ma serve un contesto collaudato come quello della Fiorentina. Il Milan è la mia famiglia, la Lazio è la mia seconda famiglia, la Fiorentina per me è stata come una cotta per una ragazza presa d'estate. E' stata una delle 2-3 stagioni migliori della mia carriera".