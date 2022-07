Bressan: “Jovic si vuole rilanciare, progetto viola adatto. Conference opportunità”

"La Fiorentina sta facendo passi in avanti, sia a livello dirigenziale che come squadra, è parte di un percorso per tornare tra le grandi del calcio italiano. La Conference League dovrà essere un’opportunità per rafforzare l’immagine dei viola e per attirare altri calciatori, come Jovic, dal respiro europeo. Jovic? Ha sofferto il peso della maglia del Real Madrid, la Fiorentina è un progetto secondo me adatto per il tipo di giocatore che è l’attaccante serbo: lui si vuole rilanciare ad alti livelli, la Fiorentina ha un progetto di crescita progressiva. Sogno Luis Alberto? Non penso che un calciatore possa spostare gli equilibri: un calciatore del calibro dello spagnolo alzerebbe chiaramente l’asticella, ma alla fine è il gruppo che fa la differenza. C’è poi la questione Milenkovic da risolvere per capire che Fiorentina si presenterà ai nastri di partenza. La concorrenza in porta tra Gollini e Terracciano? Secondo me è giusto che ci sia un titolare e un secondo che sia consapevole di fare il numero 12 e sia pronto di subentrare all’occorrenza. Però questa è un’opinione personale, bisogna capire le scelte di italiano, che spesso ama avere concorrenza nei reparti".