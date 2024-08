Bravo (d.s. Sudtirol): “Spero che mio nipote Colpani faccia bene anche in viola”

Il dirigente della società trentina è parente del nuovo calciatore gigliato e si augura che anche a Firenze, come a Monza, sia protagonista

Intervistato dai colleghi di Sport Mediaset prima di Monza-Sudtirol, match di Coppa Italia, il direttore sportivo della squadra trentina Paolo Bravo ha parlato anche di suo nipote Andrea Colpani, presentato oggi dalla Fiorentina al Viola Park: "Il Monza l'ha cresciuto, ci ha creduto e gli ha dato fiducia, poi quando è arrivata un'offerta conveniente entrambe le parti hanno preso la decisione giusta. Il trasferimento in viola? Andrea è un bravo ragazzo ed un professionista serio, non lo dico perché sono suo zio ma perché è così, dunque mi posso solo augurare che anche in riva all'Arno possa fare bene".