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Braschi: “Arrivare fin qui è stata dura. Questo è solo l’inizio”

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Braschi con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ripercorrendo il cammino che lo ha portato fino all'esordio in viola
Redazione VN

La serata di ieri resterà impressa per sempre nella memoria di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante classe 2006, aggregato dalla Primavera alla prima squadra della Fiorentina, ha finalmente realizzato il sogno che coltiva fin da bambino: esordire con la maglia viola. Nonostante non abbia inciso con gol o assist, la scena se l’è presa tutta lui. Al triplice fischio l’emozione ha preso il sopravvento e il giovane attaccante non è riuscito a trattenere le lacrime, consapevole di aver raggiunto un traguardo inseguito per anni.

Il giorno dopo, Braschi ha voluto condividere le sue sensazioni con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ripercorrendo il cammino che lo ha portato fino a questo momento: un percorso fatto di sacrifici, difficoltà e tanti momenti indimenticabili:

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"Ho vissuto ogni momento della mia vita col desiderio costante di poter un giorno realizzare il mio sogno: giocare per la squadra del mio cuore, la Fiorentina. Per arrivare fin qua è stata dura, ho lasciato tanti pezzi per strada, ho vissuto momenti magici e altrettanti momenti bui. Nel male ho sempre visto uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e piano piano mi ci sto avvicinando. Ho un po’ di persone che mi tifano dall’alto e altre che sono qua a tifarmi sempre, in primis tutta la mia famiglia. Senza di loro non ci sarei riuscito: i miei genitori, mia sorella e tante altre persone che ogni giorno con me hanno coltivato questo sogno nei momenti belli e nei momenti di difficoltà. Ringrazio e dedico questo momento anche a tutte quelle persone che nel corso della mia vita ne hanno fatto parte arricchendola, i miei amici di sempre soprattutto, e tanti altri ragazzi. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, spero che la mia vittoria la consideriate come vostra Adesso traccerò un altro punto sulla mappa e andrò a raggiungerlo, perché questo è solo l’inizio di un qualcosa di molto più grande."

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