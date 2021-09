Brambati: “Vlahovic? Commisso sbaglia a dire certe cose. Gli altri club…”

Il giudizio dell'ex calciatore e procuratore: "L'agente fa certi rimpalli quando ha qualcos'altro in mano"

Anche Massimo Brambati , ex calciatore e procuratore, ha detto la sua circa la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole a tmw radio: "Logico che Batistuta e Rui Costa prendevano meno, erano altri tempi. Sta sbagliando nel dire certe cose. Se il giocatore non intende firmare è perché ha sotto qualche club con altro appeal".

Brambati aggiunge: "Se se ne è uscito così il presidente è perché voleva dire certe cose. Il procuratore fa certi rimpalli quando ha qualcos'altro in mano. Comunque vedremo la volontà del giocatore, che con ogni probabilità non ne fa una questione di soldi. Per me Vlahovic è uno che 7-8 milioni in un'altra piazza può prenderli".