Borozan: “In campo un 2007 per il Cukaricki. Milenkovic? Soffre più di tutti”

"Per il Cukaricki è una bella vetrina, sono consapevoli della differenza e cercano di mettere in mostra qualche giovane. Non si può paragonare a nessuna società italiana chiaramente, però è un'occasione per fare del loro meglio e mettere in mostra qualche prospetto. Domani ci sarà un 2007 in campo ad esempio: Cvetkovic. Non è una squadra che ti regala nulla comunque, anche perché non piace a nessuno fare brutte figure. Contro la qualità della Fiorentina poteva reagire solo con la fisicità all'andata, e domani faranno lo stesso cercando di prendere meno gol possibile. I giovani in Serbia? È chiaro che hanno ragione ad andare da club esteri che presentano progetti tecnici ed economici molto migliori. La cultura sportiva del settore giovanile però è sempre stata importante. La Fiorentina? Ha portato grandissimi giocatori in Italia dalla Serbia. Quando è andato via Corvino, però, ha cominciato a pescare altrove. Milenkovic? Soffre più di tutti per questa situazione: sono convinto che ne uscirà fuori".