Borja Valero: “Maxime Lopez mi piace. Centrocampo leggero? Vi spiego”

"La Fiorentina può alzare l'asticella con i giocatori che sono arrivati. Il nuovo centrocampo mi piace, anche se è partito Amrabat credo che ci sia la giusta fisicità, non è quello il problema che si è manifestato con l'Inter, secondo me è stata più una questione di condizione fisica non ancora ottimale. Il mercato dei viola è stato molto intelligente sia in entrata che in uscita, sono stati presi due palleggiatori come Arthur e come Maxime Lopez, che mi è sempre piaciuto. Un centrocampo come Aquilani, Pizarro e Borja? I paragoni non mi piacciono, ma è la dimostrazione che si può fare bene anche senza avere grande fisicità. Rischi difensivi? Col gioco della Fiorentina è normale concedere qualcosa, in questo momento gli episodi stanno anche penalizzando la squadra, alla prima occasione subisce sempre gol. Il gioco di Italiano ha molti più pregi che difetti. La vera Fiorentina è quella che si è vista con il Genoa e nel primo tempo contro il Lecce.