Bonolis: “Fiorentina-Inter partita accanita. Amrabat un metronomo”

"Io ho paura per sabato perché alla fine tutte le partite se le guardiamo sotto un certo punto di vista fanno paura. Il calcio è un gioco imprevedibile, può succedere sempre di tutto. La Fiorentina è una squadra che gioca. Hanno avuto difficoltà a Lecce perché mancava uno come Amrabat a centrocampo. È un metronomo del centrocampo e un recuperato di palloni eccezionale. Se i viola riescono a risolvere il problema del gol diventano una squadra molto forte".

"Conference? Mi auguro che i viola possano svolgere un percorso come quello della Roma nella passata stagione. Per una squadra come la Fiorentina è un obiettivo concreto, ma serve comunque crederci e fare il massimo per arrivare ad ottenerlo".