Bonaventura si è preso la Fiorentina. Leadership e carisma, ma il contratto…

Il centrocampista marchigiano è tra i pupilli di Italiano. La gara contro l'Atalanta è la ciliegina sul suo inizio di campionato da incorniciare

C'è un giocatore che più di ogni altro sembra aver preso in mano le chiave del centrocampo della Fiorentina. Lo ha fatto col suo stile, con intelligenza, senza fare grande rumore ma con la determinazione del vero leader. Jack Bonaventura è una delle anime più emblematiche della squadra di Italiano, specchio del nuovo spirito viola e incarnazione della mezzala ideale. Arma affilata quando c'è da far male, saggio interditore in fase di lettura. La partita contro l'Atalanta ha solamente confermato il suo peso specifico all'interno del gruppo Fiorentina. E forse anche per questo sorprende sentire parlarne poco.

L'investitura a leader era arrivata dallo stesso Italiano già alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Ha 32 anni ed è quello più esperto, deve guidare questa squadra di ragazzi giovani. Troppo importante per un allenatore avere qualcuno di intelligente che legge bene il gioco". Ma il lavoro di Italiano su Bonaventura era evidente fin dai primi giorni di lavoro insieme, tra chiacchierate a parte e scambi di opinioni tecnico-tattiche. Basterà per convincere tutte le parti in causa a proseguire insieme? La domanda è più che legittima se consideriamo che il contratto di Bonaventura scadrà il prossimo 30 giugno. Di tempo per parlare ce n'è, così come non mancheranno le occasioni per il giocatore di ribadire tutto il suo valore, sia in campo che fuori. Nel suo stile, come sempre: con eleganza e intelligenza.