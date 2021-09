La mano di Italiano: le armi del jolly Bonaventura ed il ‘gemello’ di Duncan

Alfred Duncan e Jack Bonaventura, tra i viola protagonisti della vittoria di sabato scorso in casa dell'Atalanta. Il lavoro di Vincenzo Italiano si vede

Su La Nazione troviamo un doppio approfondimento su Alfred Duncan e Jack Bonaventura, tra i viola protagonisti della vittoria di sabato scorso in casa dell'Atalanta. Il centrocampista ex Sassuolo è un giocatore trasformato e potrebbe essere scelto come simbolo delle forze recuperate all’interno della rosa della Fiorentina. E' subentrato benissimo contro il Torino e a Bergamo si è meritato ampiamente la fiducia dall'inizio di Italiano, che in un paio di occasioni lo ha addirittura applaudito per le iniziative in break alto.