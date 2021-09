Collovati: “Vlahovic meglio di Ibra e Lautaro. Bonaventura leader”

Il parere del difensore campione del mondo '82: "Italiano ha trasformato la Fiorentina, ma non mi sorprende"

"Se la Fiorentina è questa può essere la sorpresa del campionato. Italiano non mi sorprende, l'ho seguito dai tempi dello Spezia, ma questa Fiorentina è trasformata. Bonaventura? La sua qualità non la scopro certo io, ma credo che l'anno scorso non sia stato sfruttato nel modo giusto. Adesso è ritrovato, uno dei punti di forza della Fiorentina così come i serbi in attacco e difesa. Vlahovic? Ha segnato su rigore, ma impressiona il suo modo di giocare. In questo momento penso che sia il migliore in Italia. Ibrahimovic e Giroud sono in là con gli anni, Lautaro Martinez è meno fisico e meno giovane"