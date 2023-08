Bonaventura: “Sarà un piacere giocare con Arthur. Castrovilli? Lo abbracceremo”

Parla il leader tecnico della Fiorentina, che assicura competitività per l'inizio di campionato in casa del Genoa

"Il risultato è bugiardo e ce ne importa poco, in partita abbiamo fatto vedere delle buone cose. Abbiamo messo minuti nelle gambe contro una grande squadra, ora è normale che fatichiamo e che facciamo vedere qualche imperfezione perché abbiamo carico fisico sulle spalle dalle scorse settimane. L'importante è arrivare bene alla Serie A, stiamo lavorando in questo senso e anche domani sarà importante. Saremo forti e daremo fastidio alle altre squadre. Arthur? In linea di massima cerchiamo di tenere la palla, quindi dobbiamo giocare vicini perché così è più facile. Giocare con lui quest'anno sarà un piacere, ci darà una mano. Il mio ruolo? Il mister è lo stesso, i concetti sono gli stessi, poi dipende dall'avversario. Castrovilli? Lo abbracceremo sicuramente forte al suo ritorno".