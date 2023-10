Bonaventura: “Grato ad Italiano. Italia? Ci sono cose che non dipendono da me”

Sulla sua vena realizzativa e sulla nazionale

"Gol? Spero di farne ancora, gioco più vicino alla porta e quindi ho più occasioni. Spero di continuare così. Nazionale? Son stato convocato tante volte, probabilmente ho avuto qualche difficoltà ma ho cercato sempre di fare del mio meglio. Ogni volta che sono convocato per me è una grande gioia. La nazionale è il sogno di chiunque. Ci sono cose che dipendono da te ed altre no. Ho cercato sempre di dare il massimo e fare del mio meglio. Sono contento di essere qua ora. Ho cercato sempre di dare il massimo con il club per poter tornare anche in nazionale. Se speravo in questa convocazione? Non più di tanto, dico la verità. Dentro di me però pensavo anche di poter esser utile alla squadra. Se ho pensato di non tornare più? Si, perché ultimamente ci sono molti giovani e credevo di non poter avere più posto. Però se uno dimostra di essere uno dei migliori deve essere in nazionale. Rimpianti? Non ne ho. Le difficoltà che ci sono state mi hanno permesso di essere il giocatore che sono oggi. Avendo coperto tanti ruoli ho visto il calcio da tante angolazioni ed ho imparato tanto. Italiani? Per la nazionale è difficile trovare giocatori pronti anche a livello internazionale. È un problema che ci siano agevolazioni fiscali per prendere giocatori stranieri. Prima le squadre avevano almeno 3-4 italiani forti. A chi dedico questa convocazione? Voglio fare una dedica a mio padre che era orgoglioso di quando mi vedeva giocare in nazionale. ".