Bonaventura: “Dobbiamo continuare così. Ma avete visto Italiano?!”

Ai microfoni di Dazn, al termine di Fiorentina-Atalanta ha parlato Jack Bonaventura : "C'è stata la sosta e abbiamo lavorato forte, tanti sono rimasti qui permettendoci di giocare 90 minuti in maniera decisa contro una squadra fisica. Ora dobbiamo mantenere questo ritmo. Gol? Ho visto l'uomo addosso, la palla è arrivata forte quindi ho stoppato e mi è andata bene.

Sono riuscito a controllarla, se sto vicino alla porta ho più occasioni ma sono a disposizione della squadra. Dobbiamo segnare tutti noi del reparto avanzato. Nazionale? Non lo so, cerco di fare del mio meglio, mi alleno al massimo, Spalletti convocherà i migliori. Mai dire mai... Il mister? Era carico, la partita contro l'Inter ci ha fatto rosicare parecchio anche se sono una grandissima squadra. Oggi è andato sotto la curva per sfogare la rabbia"