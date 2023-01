Bonaventura, ci siamo! La firma per il rinnovo è questione di ore: i dettagli

E' ormai tutto apparecchiato per il rinnovo di Jack Bonaventura con la Fiorentina. Il centrocampista è pronto a prolungare la sua esperienza in viola iniziata nell'estate del 2020 e secondo quanto riporta TMW la firma per ufficializzare l'accordo dovrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. Nessun dubbio, ormai, dopo mesi di trattative il centrocampista rinnoverà con il club viola fino al 2024 con un opzione anche per l'anno successivo.