Bonato: “I tifosi devono sostenere Vlahovic. Berardi e Scamacca, vi dico la mia”

"La Fiorentina, nell'ultima gara, ha pagato la scelta di dover far riposare i sudamericani. I viola hanno iniziato un progetto interessante con un allenatore di alto livello. Ora la società deve andare a completare il mercato nelle prossime sessioni. Vlahovic? La sua situazione è frutto degli eventi degli ultimi anni. Le società hanno perso centralità. Nel suo caso, però, è determinante creare un ambiente positivo attorno, per il bene di tutti. Dal fatto che lui giochi bene, arriva un ritorno sportivo ed economico per la Fiorentina. Quindi tutti, staff e tifosi in particolare, devono sostenerlo. Poi è ovvio che i tifosi siano amareggiati, ma il calcio è anche business. Cessione? Considerando la situazione è meglio cederlo il prima possibile, ma ci devono essere le giuste condizioni. Berardi?Penso che per caratteristiche sposerebbe perfettamente il progetto della Fiorentina. Potrebbe essere un’operazione importante. Ma il Sassuolo è una bottega cara, bisogna capire se si può trovare una soluzione. Il passaggio alla Fiorentina può essere quello giusto. Ripeto, a Firenze c’è un progetto importante. Scamacca? Deve ancora trovare un equilibrio, ma i gol di domenica possono essere un segnale. Il Sassuolo può continuare a puntare su di lui per poi cederlo. Sia lui, sia Raspadori sono due profili importanti."