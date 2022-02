Bonan: “Italiano mi ricorda Radice. Piatek, con le dovute proporzioni, Inzaghi”

Il giornalista: "Il lavoro di Italiano è strepitoso, il tecnico viola è stato bravissimo anche per come ha superato la cessione di Vlahovic"

Alessandro Bonan , volto noto di Sky Sport e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Il lavoro di Italiano è strepitoso, il tecnico viola è stato bravissimo anche per come ha superato la cessione di Vlahovic. E' stato capace di dare un'identità alla Fiorentina facendo tornare a brillare giocatori che la scorsa stagione avevano fatto malissimo".

Bonan continua: "Italiano mi ricorda il giovane Gigi Radice. Piatek? Tipo strano e freddo. Sembra un marziano ma questa è la sua grandissima qualità. E' letale in area di rigore, mentre fuori è un giocatore normale. Con le dovute proporzioni, mi ricorda Inzaghi. Berardi? Era la richiesta principale di Italiano. Ikoné per ora non è riuscito a fare la differenza, il capitano del Sassuolo si sarebbe inserito con maggior scioltezza".