Bologna: si apre lo spiraglio Italiano con la cessione di Motta

Il futuro di Thiago Motta sulla panchina del Bologna è ancora tutto da scrivere. Nulla di certo, nessun movimento né voce, ad oggi le concentrazioni del tecnico vanno solo al campo, dove sta compiendo un vero e proprio miracolo con la squadra emiliana. L'interesse della Juve si è già posato da tempo sul suo profilo, in caso di separazione con Allegri. A complicare la situazione del tecnico italo-brasiliano è il contatto in scadenza nel prossimo giugno. Per i direttori Di Vaio e Sartori non sarà facile legare Motta al progetto tecnico previsto per lui e per la squadra, dato che, iniziano ad arrivare anche forti sirene dall'estero. A Parigi, è forte l'interesse per il tecnico, vertendo sul fatto che Thiago Motta ha già segnato già pagine importanti della storia del PSG. La prima scelta per il Bologna resta sempre e solo lui, ma in caso di cessione, serve trovare un allenatore adeguato anche in prospetto di un possibile piazzamento Champions. Un nome che interessa è proprio quello del tecnico viola, Vincenzo Italiano. Con il contratto in scadenza a giugno e con un interesse da parte del Napoli che a tratti si avvicina e a tratti si allontana, il suo profilo, contando anche sull'esperienza europea vissuta in viola, è uno dei primi nella lista della società rosso-blu, stando a tuttomercatoweb.com. Altri nomi in orbita sono quelli di Palladino e Dionisi.