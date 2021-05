Bologna, Mihajlovic sicuro: “Abbiamo grandi chance di battere la Fiorentina”

Le parole di mister Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, alla vigilia della Fiorentina

"Sono contento perché se giochiamo come ci siamo allenati abbiamo grandi possibilità di vincere domani. Sono stati bravi i ragazzi a lasciarsi quanto successo alle spalle, a resettare e ripartire. Speriamo che già da domani si possa raggiungere la salvezza. La Fiorentina sta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di vincere. Derby? Per me è derby per due squadre della stessa città, qua a Bologna ci sono 10 derby. Ma è comunque una partita importante. Ci mancano 7 giocatori, e questo ci metterà in difficoltà però il recupero di Tomy ci da qualche possibilità in più in difesa. Se uno vuol fare bene il proprio lavoro il minimo che può fare è non sbagliare atteggiamento e dare il massimo. Poi le partite si possono sbagliare ma bisogna sempre uscire dal campo con la coscienza pulita. Tomiyasu? Può giocare a destra e a sinistra. In una delle due fasce giocherà. De Silvestri ha fatto bene a sinistra e non era la sua prima volta. Vedremo come schierare entrambi. Gli infortuni fanno parte del calcio e questa è una situazione che hanno affrontato tutti. Con più giocatori disponibili avremmo avuto più scelte durante le partite ma quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto a prescindere dagli infortuni perché la prestazione c'è sempre stata".