Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni della sfida del “Dall’Ara”

Alla vigilia del Derby dell'Appennino proviamo a ipotizzare gli undici di partenza di Bologna e Fiorentina, scelti da Mihajlovic e Iachini

La 34^ giornata di campionato porta la Fiorentina a Bologna per il classico derby dell'Appennino. Le due formazioni lo affronteranno con spirito diverso: da una parte i padroni di casa, guidati dall'ex viola Siniša Mihajlović, praticamente salvi a quota 38 punti. Anche se la matematica non dà loro la tranquillità assoluta. Quattro punti meno vanta la Fiorentina , che si presenterà al "Dall'Ara" con due risultati positivi alle spalle. Per la sfida coi felsinei è stato designato un arbitro molto giovane ed inesperto in Serie A .

La Fiorentina di Iachini ha problemi di abbondanza, il tecnico ascolano non potrà contare solamente sul desaparecidoKokorin. Il russo ha giocato una manciata di minuti, senza mai incidere minimamente. In difesa ci saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski, a destra agirà Venuti che dovrebbe recuperare al 100%, mentre Biraghi potrebbe riprendersi il posto sulla fascia sinistra anche se Igor ha fatto molto bene contro la Juventus. L'attacco sarà formato da Vlahovic e Ribery, mentre un dubbio resta a centrocampo dove torna a disposizione Bonaventura. Insieme a lui dovrebbero agire Pulgar e Amrabat; a restare fuori, almeno in partenza, potrebbe essere Castrovilli che non ha brillato contro la Juventus. Sull'altro versante dell'Appennino Mihajlovic dovrà fare a meno di Schouten squalificato, Dominguez ancora ai box e Medel che tornerà solo per le ultime gare della stagione. Secondo i colleghi di Tuttobolognawebpotrebbe rivedersi in campo Poli che si giocherà un posto con Baldursson. In difesa il tecnico potrebbe lanciare il quindicenne Wisdom Amey, anche se Tomiyasu dovrebbe riuscire a recuperare. Maggior incertezza permane per l'altro acciaccato Dijks.