Pazza idea Mihajlovic: con la Fiorentina in campo un 15enne?

Il tecnico del Bologna potrebbe riscrivere il record storico di precocità in Serie A domenica contro la Fiorentina

Dopo aver lanciato Donnarumma ad appena 16 anni, nel Milan, Sinisa Mihajlovic sta pensando di andare ancora oltre con il Bologna. Nei giorni scorsi è passata un po' sotto silenzio la frase del tecnico serbo, alle prese con alcune assenze in questo periodo. "Dobbiamo inventarci qualcosa. Qui abbiamo un ragazzo del 2005 che è bravo, lo faremo giocare" ha detto Mihajlovic. Il riferimento è al difensore Wisdom Amey, nato a Bassano del Grappa l'11/08/2005. L'occasione potrebbe arrivare, forse, già domenica contro la Fiorentina. E in tal caso Amey diventerebbe il più giovane di sempre ad aver calcato per la prima volta i campi della Serie A superando Amedeo Amedei, che esordì nel massimo campionato a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni nel lontanissimo 1937.