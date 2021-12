Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Mihajlovic spuntato, rientra Nico

La Fiorentina cerca di affermarsi in trasferta dopo quattro sconfitte e si prepara alla sfida di Bologna, contro i rossoblu appaiati in classifica. Una sfida dai sapori insolitamente europei, tra due squadre che, quest'anno, giocano a viso aperto contro qualsiasi avversario. Per i viola, indisponibili Castrovilli e Nastasic, mentre Dragowski e Pulgar sono rientrati in gruppo