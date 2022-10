Bojinov: “Popolo viola sia consapevole dei mezzi. Jovic? Butta giù la testa…”

"I ragazzi davanti devono lavorare di più con il mister. Se tu lavori non butti via il tempo. Jovic lo vedo un po' giù, ma deve stare tranquillo e sereno. Quando sbaglia vedo che butta giù la testa, ma non deve fare così. Deve pensare “Ok, ho sbagliato. Segnerò alla prossima”. Deve essere sempre carico e affamato di gol. È un ragazzo un po' timido e chiuso in se stesso, ma deve essere lui a trovare questa cattiveria in se stesso. Se si sblocca farà cose importanti per la Fiorentina, lo conosco bene".