Bocci: “Viti? Non so se consente il salto di qualità. Igor ad ora inappetibile”

"Quest'anno al Nizza Viti ha fatto una stagione negativa. Non so se consente alla Fiorentina un salto di qualità o se può vincere la concorrenza di Ranieri e Martinez Quarta, anche se è giovane e di prospettiva. Igor? Di questi tempi l'anno scorso si parlava di Juventus per lui, mentre adesso, con gli errori che ha fatto in questa stagione, mi sembra che sia meno appetibile. Ci deve essere qualcosa comunque, perché non è possibile passare dalla forma dell'anno scorso a quella di quest'anno. Sarei curioso di capire quale è il problema. Non credo che sia facile per la Fiorentina trovare un difensore più forte di Igor dell'anno scorso, molto più facile trovare un difensore più forte dell'Igor di quest'anno. Amrabat? Se dovesse partire bisogna capire cosa vuole Italiano: un regista alla Torreira o un mediano?".