Bocci: “Tutta Europa parla di Vlahovic. Milan? Può essere stanco”

Il giornalista del Corriere della sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Per la Fiorentina sarà una partita dura e in salita visto che la squadra di Prandelli non ha mai vinto due gare di fila, anche se al Milan mancheranno giocatori importanti. Non so quale sarà la tattica della Fiorentina, credo che un punto sarebbe importante ma non penso che la Viola riesca a mantenere la rete inviolata, quindi servirà almeno un gol. Il Milan potrebbe incontrare qualche difficoltà di tenuta dopo la sfida europea. Credo che domani giocherà Pulgar, non vedo una Fiorentina con due mediani in campo. Sono curioso di sapere se giocherà Eysseric. Castrovilli può essere utile anche a gara in corso, con i suoi strappi può far male. Vlahovic? Se ne parla in tutta Europa e non solo a Milano. Il contratto andava rinnovato prima, ora è difficile far rinnovare un ragazzo che interessa a club importanti