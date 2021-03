Kroldrup: “Vargas il più pazzo della mia Fiorentina. Contro il Bayern…”

E’ stato uno dei pilastri della prima Fiorentina targata Prandelli, l’ex difensore viola Per Kroldrup si è raccontato a SportWeek. L’ex calciatore oggi vive nella sua Danimarca, a Copenaghen, ma la sua continua voglia di viaggiare lo allontana spesso dalla sua dimora: “La mia prossima destinazione sarà il Sudan, prima però voglio vaccinarmi” – afferma Kroldrup – . Prima della pandemia il colosso danese era solito fare viaggi di due-tre mesi, con una staffetta che vedeva il via ad ottobre. Dei tempi passati a Firenze però Kroldrup non ha dimenticato niente, neanche il compagno più pazzo di tutti: “Era Vargas, qualche anno fa ci siamo visti in Perù ed è ingrassato”. L’ex gigliato non ha smesso di giocare e si diletta in un torneo danese per over 32, ma la voglia di girare il mondo è sicuramente superiore: “Mi manca il calcio, ma quando scendevo in campo viceversa mi mancava viaggiare”. Kroldrup non dimentica la grande cavalcata viola nella Champions 2009-10, sottolineando i famosi errori arbitrali nella sfida con il Bayern e la prodezza di Robben che fece fuori la Fiorentina .

