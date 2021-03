Diritti tv, assemblea decisiva in vista: le offerte sono in scadenza

Fino ad ora la situazione legata ai diritti tv resta in stallo e si valuta come sbloccare la questione per quanto riguarda il prossimo triennio. Martedì la Lega Serie A tenterà nuovamente di risolvere il dilemma DAZN-Sky: i i 20 club sono stati convocati in via d’urgenza per una nuova riunione. Si riparte dallo stesso punto: la frattura fra le società che sostengono l’offerta di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e quelle che si astengono (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Spezia), mentre il Cagliari naviga a metà strada. Il sì a Dazn ha finora raccolto 10 voti, cifra che non basta visto che serve la maggioranza qualificata di 14 club. Sarà un’assemblea decisiva, visto che le offerte vanno in scadenza il 29 marzo.

