Ribery contro Ibrahimovic, di fronte due campioni senza tempo

In due, mettono insieme qualcosa come quasi sessanta titoli. Per la prima volta nel campionato italiano, i due fenomeni di Fiorentina e Milan si ritroveranno uno contro l’altro, ancora protagonisti nonostante l’età che avanza. Ribery ha sposato il progetto entusiasta di Commisso due anni fa, ma si è trovato in mezzo a mille difficoltà che non lo hanno scoraggiato né gli hanno impedito di fare da leader. Tre gol nella prima stagione, uno nella seconda, conditi rispettivamente da tre e sei assist. Con le big si è sempre esaltato, adesso Prandelli lo sta facendo rendere anche contro squadre che si chiudono molto. Lo spogliatoio pende dalle sue labbra, gli stadi, finché è stato possibile, lo hanno sempre salutato con grandi applausi. Ibrahimovic ha una media-gol da urlo: 14 gol in 14 presenze, su 27. Domani dovrebbe tornare titolare, come anche è tornato in Nazionale dopo cinque anni di assenza. Il segreto, i due lo sanno bene, sta nell’allenamento. E il futuro, per due come loro, non ha limiti, anche in scadenza di contratto. Lo scrive La Repubblica.