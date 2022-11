Bocci: “Sozza aveva già sbagliato con la Fiorentina. Ecco quando”

Sull'arbitro Sozza

"Prevale l'amarezza e l'arrabbiatura. Sozza non mi aveva convinto nemmeno in Juve-Fiorentina quando dette il secondo giallo a Milenkovic un anno fa. I nostri arbitri sono scadenti e non vedono bene nemmeno al monitor evidentemente. Ci sono svariati episodi, i quali vanno sempre nella stessa direzione. È inaccettabile, era già successo con l'Inter ed ora succede col Milan. Io credo che ci si debba far sentire ma nelle sedi opportune. Dopo Valeri pensavo che ci fosse più attenzione. Ed invece l'arbitro ne ha combinate di brutte."