Bocci: “Serve un esame di coscienza. Ma la stagione può prendere un’altra piega”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha commentato così le ultime vicende viola: "Vedo poca autocritica da parte di Commisso. I numeri sono evidenti, la stagione non è all'altezza. Qualcosa di sbagliato è stato fatto. Io mi aspetto che la Fiorentina faccia un esame di coscienza. E comunque la stagione può ancora prendere una piega diversa. Ma a ora i risultati e il gioco deludono. E penso che l'esame di coscienza dovrebbe farlo anche Italiano. Lui è uno che vive le gare al 200%, secondo me con le sue parole non voleva mancare di rispetto alla piazza.

24 punti in 21 giornate? Il problema è complesso. L'anno scorso Vlahovic ti ha trascinato in Europa, mantenere quella posizione è stato più facile con l'entusiasmo che ti aveva già portato in cima alla montagna. Quest'anno andiamo piano all'attacco e non ci difendiamo bene, il Bologna ci ha dato una lezione da squadra organizzata, noi arriviamo in area con una maniera lenta e prevedibile. L'ultima partita e quella il Torino ti ha messo in una condizione disperata. Andava fatta una riflessione sul 4-2-3-1 e sul ritorno al 4-3-3, invece di Duncan si poteva tenere uno tra Zurkowski e Maleh. A centrocampo non vedo più abbondanza, e le alternative non danno qualità. Juve? Dobbiamo guardare in casa nostra, se la Fiorentina avesse giocato al suo meglio avrebbe vinto con Torino e Bologna, e potrebbe ripetersi domenica".