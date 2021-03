Bocci: “Se la Fiorentina dovesse retrocedere tutti i giocatori devono restare”

Il giornalista Alessandro Bocci parla al Pentasport di Radio Bruno:

Avrei preferito non vivere questo momento, ero molto affezionato a Prandelli. Davanti a certe cose bisogna fare un passo indietro, mi auguro che questa stagione serva a far capire certe cose a Commisso, è inutile parlare di stadio se bisogna lottare per la salvezza. Non ho dubbi sulle ambizioni della società, qualcosa a livello tecnico non funziona e sono stati fatti degli errori. Fa impressione vedere la Fiorentina avere i punti di Benevento e Spezia, serve una riflessione, maggiore rigore e attenzione nei confronti dei calciatori. Non esiste che Amrabat entri in campo a Udine e sembra farti un piacere, è un buon giocatore ma non Maradona. A giugno chi vuole andare va, non serve tenere giocatori controvoglia. L’unico punto di riferimento del tifoso deve essere la maglia. Vlahovic spero che resti visto che è stato fatto un investimento tecnico su di lui. Il problema della Fiorentina più che tecnico è di gruppo, non è una squadra con i valori giusti, sono stati cambiati tre tecnici negli ultimi anni. I mancati saluti a Prandelli da parte dei giocatori sono un segnale, ma sembra che nessuno sia stato contro il mister. Se la Fiorentina retrocede tutti i giocatori devono restare, anche se si spera di non arrivare a questo scenario