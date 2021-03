Bocci: “Guai a sbagliare la gara col Genoa. Arbitraggio? ACF si faccia sentire”

Alessandro Bocci è stato ospite de Il Pentasport in onda su Radio Bruno e ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

A me quello che preoccupa di più è la fase difensiva, si prendono tanti gol. La difesa non è allestita bene. Anche l’anno scorso, ad esempio, da inizio stagione nei contrasti i nostri difensori andavano sempre giù nei duelli con l’attaccante. Abbiamo preso 2 gol su chiarissimi errori della Fiorentina. Capisco l’amarezza di Prandelli. Potevamo almeno pareggiare. Credo ci siano colpe anche sul secondo gol, Pezzella salta male su Kjaer. Su come era schierata la squadra? Io credo che questo modulo abbia penalizzato Quarta. La Fiorentina è costruita per giocare a tre. Ci sono però tanti errori gravi da inizio stagione, Prandelli si sta arrangiando con quello che ha. Cosa mi ha lasciato di positivo questa sconfitta? Quando una squadra gioca bene e perde non è un bel segnale. Il Milan ci ha messo sotto dopo il gol di Ribery, abbiamo commesso errori gravi che ci hanno penalizzato. Se sbagli la prossima gara a Genova poi sono guai. Non sono molto confortato. Una stagione così va portata alla fine salvando il salvabile, poi la squadra andrà cambiata. Arbitraggio? Il fallo su Pezzella mi sembra netto. Sul rigore del Milan invece ho qualche dubbio. C’è il VAR, oggi non esistono giustificazioni. La Fiorentina, a partire dai calciatori, dovrebbe protestare in modo più energico.