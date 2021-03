D. Rossi: “La Fiorentina si salverà. Vlahovic attaccante moderno, ma un po’ insofferente”

L’ex tecnico di Fiorentina e Palermo Delio Rossi è intervenuto nel corso di “Artemio”, in onda su Radio Toscana:

Certo che la Fiorentina si salva. Sta rendendo meno delle aspettative, ma da qua a non salvarsi ce ne passa. Prandelli ha moltissima pressione: se ritorni dove hai fatto molto bene, non vuoi deludere. Se manca un leader? È merce rara. Ce ne sono molti di talento, ma guidare gli altri non è da tutti. In rosa c’è un giocatore come Ribery, un giocatore superiore alla media, quando vuole fa la differenza. Tutto sommato sta mantenendo le attese, nonostante qualche infortunio. Vlahovic? Ha beneficiato del cambio di allenatore. Ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno, l’unica pecca è qualche atteggiamento un po’ insofferente nei confronti dei compagni, ma si può smussare. Commisso? Non lo conosco, mi sembra molto coinvolto anche emotivamente, non solo dal punto di vista economico. Ricordo di Firenze? Arrivai in un momento di transizione. Quando subentri devi essere pratico. La città mi ha accolto bene nonostante tutto. Dei fiorentini parlerò sempre benissimo.