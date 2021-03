G. Galli: “Prandelli è costretto alle forzature per fare una squadra logica”

L’ex giocatore e dirigente viola Giovanni Galli a Lady Radio:

La Fiorentina ha fatto la sua partita, sapeva di affrontare un avversario forte anche se in difficoltà. Ci sono giocatori che condizionano la squadra, questa è una squadra sfasata per caratteristiche. Il centrocampo messo in piedi da Prandelli era costituito da chi sa giocare a calcio, aveva una logica ma per utilizzarli devi fare delle forzature. Cesare avrà anche delle responsabilità, ma è costretto a far giocare diversi fuori ruoli per impiegarli. È la società che deve tracciare il percorso. Commisso ha messo i soldi, è il padrone dunque al direttore sportivo deve chiedere di realizzare le sue idee. Amrabat non gioca? Prandelli non fa ripicche, ha commesso degli errori ma si è trovato alla guida di una squadra che come la giri mostra lacune. Il fallo di Ibrahimovic su Pezzella? O Pezzella si butta giù oppure reclami con il guardalinee. Lui ha chiamato un fuorigioco che non c’era. Ci sono errori individuali clamorosi, la Fiorentina li sta pagando tutti. Ripeto: Prandelli è in una situazione di imbarazzo a mettere in piedi la squadra.