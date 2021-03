Le pagelle del giorno dopo: dal leader Ribery al mistero Amrabat

10 a Ribery che dopo la partita ha postato questo concetto: “Testa alta ragazzi, impariamo la lezione stiamo uniti e combattiamo ancora insieme”. Grande Frank. Così parlano i leader. Meriteresti di indossare a fascia di capitano.

9 a Prandelli che a fine partita ha avuto un leggero malore da stress. Lui ci sta mettendo cuore e anima in questa avventura. Dal punto di vista umano è da adorare

8 a Vlahovic che anche quando non segna è il migliore in campo. Dusan sta crescendo. Ieri il suo mito Ibra gli ha regalato la maglia. Presto sarà lui a regalare la sua maglia a giovani attaccanti di talento

7 allo spirito di una Fiorentina che si è battuta con coraggio contro la seconda in classifica

6 alle scelte iniziali di Prandelli

5 ai cambi di Prandelli

4 Quarta terzino non convince, l’argentino sul piano tattico ha ancora tanto da imparare

3 alla mancanza di alternative in panchina. Pioli pur con dieci assenze ne aveva molte di più

2 alla sosta del campionato che arriva dopo una sconfitta. Sarebbe stato meglio rigiocare subito

1 al mistero Amrabat. Da intoccabile a non utilizzabile. Sarebbe meglio far chiarezza su questo delicato tema