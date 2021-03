La moviola di Cesari: “Gol di Ibrahimovic da annullare. E c’era rigore su Ribery”

A fare chiarezza sugli episodi dubbi di Fiorentina-Milan è l’ex arbitro Graziano Cesari che a Pressing, su Italia1, mette in evidenza gli errori dei direttori di gara:

Sul primo gol del Milan c’è un fallo netto di Ibrahimovic su Pezzella, il gol è da annullare. Ibra va diretto su Pezzella e lo sposta. Il Var doveva intervenire e probabilmente non lo ha nemmeno visto. Sul rigore di Ribery ci sono pochi dubbi. Diaz fa fallo e tocca prima sulla coscia, poi c’è il pestone sul giocatore della Fiorentina. Anche in questa occasione, è incredibile come il Var non sia intervenuto.