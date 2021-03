La moViola: dubbi sul gol di Ibra, non basta il ‘contattino’ per Ribery

Sui quotidiani oggi in edicola troviamo l’analisi degli episodi arbitrali di Fiorentina-Milan 2-3.

Corriere Dello Sport:

Guida la porta a casa anche se non è una gara facile. Qualche dubbio sulla spallata di Ibra a Pezzella: la posizione dello svedese è regolare, tenuto in gioco da Quarta, ma prende posizione con un’energica spinta sul difensore. Se l’arbitro avesse fischiato nessuno avrebbe detto nulla. E poi l’intervento di Diaz su Ribery: il francese si arrabbia molto. Il contatto è leggero con il francese che cade in avanti dopo un passettino che induce l’arbitro a non fischiare. Giusto non dare rigore, poi, su Caceres: il contatto con Brahim Diaz è minimo. VOTO 6

La Gazzetta dello Sport: