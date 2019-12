Bocci: “Ribery situazione mal gestita. Per questa Fiorentina quella con l’Inter è una partita impossibile”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Operazione Ribery [LEGGI QUI] è una notizia terribile, sono stati forzati i tempi di recupero, questo ha fatto buttare via almeno 15 giorni, adesso la squadra deve reagire. La Fiorentina ha fatto buone prestazioni con le grandi, ma solo nel periodo iniziale. Dopo l’ultima sosta non c’è più stata una squadra, anche le assenze hanno pesato, ma sicuramente qualcosa è andato storto e sicuramente anche l’allenatore ha le sue colpe. E’ stato perso entusiasmo, molti giocatori che inizialmente erano decisivi adesso faticano a fare buone prestazioni. Inter? L’Inter ha vinto tutte le trasferte di Serie A, per la Fiorentina vista dopo Cagliari è una partita impossibile, serve la prestazione che comunque non ti garantisce un risultato. La possibile mossa di Pedro è quella della disperazione, viste le enormi difficoltà di Vlahovic, Montella non ha altri a disposizione.