Report ACF, Ribery costretto ad operarsi. I tempi di recupero…

“Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verranno resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica”. Questo il comunicato diramato da Violachannel.tv sulle condizioni fisiche del calciatore francese. La Fiorentina sarà costretta a farne a meno per diverso tempo, sicuramente una brutta tegola.